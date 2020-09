Usa, un uomo di 54 muore per «eccesso di liquirizia». I medici: mangiava una confezione e mezzo al giorno

Una storia incredibile dagli Usa. «Ucciso» dalla passione per la liquirizia: negli Stati Uniti un uomo di 54 anni senza alcun precedente sintomo, è morto improvvisamente in un fast food per arresto cardiaco. Riportato sul New England Journal of Medicine, il caso è stato ascritto all'esagerato consumo di liquirizia: i medici dicono che l'uomo ne mangiava una confezione e mezzo al giorno.





Il caso è stato riportato dai clinici del Brigham and Women's Hospital, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School a Boston: i medici sono d'accordo nel dire che l'uomo è stato ucciso da

un eccesso di acido glicirrizico o glicirrizzinico

, il principio base della radice della liquirizia, che può dare pressione alta, deficit grave di potassio, aritmie fatali, blocchi renali e altri disturbi, tutti documentati nel 54enne al momento della sua morte.

Ultimo aggiornamento: 15:06

