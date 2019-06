Muore giovane mamma dopo aver rifiutato la chemio per curarsi con dieta vegana

Una giovane mamma che ha scelto di combattere il suo cancro con una dieta vegana al posto della chemioterapia è morta sabato 25 maggio. A luglio di due anni fa, a Katie Britton-Jordan, del Derbyshire, Inghilterra, gli era stato diagnosticato un carcinoma mammario triplo negativo allo stadio 2. Ma non ha voluto seguire le cure mediche, spiegando che la chemioterapia: «Avvelena il corpo» e così ha scelto di adottare un approccio alternativo. Katie, 40 anni, ha rifiutato anche una mastectomia e la radioterapia. È morta due settimane fa. Suo marito Neil, 58 anni, ha annunciato la sua morte su Facebook, dicendo che era “circondata” da familiari e amici e “avvolta” dall’amore. «Mi si spezza il cuore a scrivere questo, ma sabato, Katie, con la stessa grazia e la stessa forza con cui ha gestito se stessa attraverso la vita, è passata pacificamente alla successiva». «La nostra bambina ha imparato la lezione più difficile in così giovane età e io sono a corto di risposte quando singhiozza e chiede perché devo salutare la mamma?».



I medici avevano detto a Katie che il miglior modo di agire era quello di rimuovere il seno, seguito da un ciclo di chemioterapia e radioterapia. Sebbene il suo cancro fosse curabile, senza trattamento, sarebbe morta. Ma lei la pensava diversamente e così ha iniziato a ricercare integratori come alghe marine ricche di iodio, capsule di curcuma cruda e pepe nero. Ma stava anche raccogliendo fondi per altri trattamenti alternativi, tra cui l’immunoterapia e la terapia del vischio (estratti della pianta iniettata nel corpo). Katie aveva detto di aver ricevuto il supporto per le sue scelte anche dai genitori sebbene molti amici fossero preoccupati per lei.

Ultimo aggiornamento: 21:02

