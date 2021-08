Morte quattro insegnanti non vaccinate in Florida: decessi a catena a meno di 24 ore

Lunedì 16 Agosto 2021, 12:34

Non erano vaccinate e a distanza di meno di 24 ore tra loro sono morte a causa del Covid quattro giovani donne, tutte insegnanti dello stretto distretto scolastico nella contea di Broward, in Florida, Stati Uniti. Tra martedì e mercoledì scorso sono morte la maestra elementare di Pinewood e la rapresentante sindacale Janice Wright, di 48 anni, Katina Jones, maestra alla Dillard Elementary School e l'assistente all'insegnamento della stessa scuola elementare, Yolonda Hudson-Williams, entrambe di 49 anni.

Non si conosce ancora invece il nome della quarta vittima da Covid, ma anche lei era un'insegnante, diplomata e abilitata all'insegnamento nella contea di Broward. Pare che anche lei infatti avesse stretti legami con le due scuole elemetari.

Vittime del Covid prima dell'inizio della scuola

I quattro decessi si sono registrati prima dell'inizio ufficiale del semestre scolastico. Le tre educatrici morte non erano vaccinate e lavoravano tutte nello stesso distretto scolastico della Florida. Mentre si impenna di nuovo l'infezione da Covid che ha portato alla morte delle quattro donne, il consiglio scolastico della contea di Broward ha votato in questa settimana per sfidare l'ordine del governatore della Florida Ron DeSantis, che ha rimosso l'obbligo di mascherina a scuola.

La contea continuerà a chiedere a insegnanti e bambini, infatti, di continuare a indossare le mascherine e applicare tutti i protocolli sanitari, come la disinfezione le mani e attuare sforzi extra per sanificare e rendere sicuri tutti gli ambienti scolastici, così come quelli del personale e dei visitatori. «Nel giro di 24 ore, abbiamo visto morire un'assistente di un'insegnante, una maestra della sua scuola, un insegnante elementare e un'altra docente», ha raccontato Anna Fusco, presidente del sindacato degli insegnanti di Broward. «È spaventoso e inaccettabile», ha proseguito.

Le scuole di Broward

Le scuole della contea di Broward dovrebbero riaprire mercoledì prossimo per il nuovo anno accademico. Ma il governatore DeSantis rimane fermo sulla sua decisione di non obbligare all'utilizzo delle mascherine nelle scuole e nei luoghi pubblici.

«Dovrebbero essere i genitori a prendere queste decisioni non il governo della Florida», proseguito ancora Fusco. Il governatore ha anche minacciato di rifiutare di pagare i sovrintendenti e i membri del consiglio che decideranno di andare contro l'ordine esecutivo che vieta le mascherine nelle scuole. Per l'ultima ordinanza di DeSantis «i bambini hanno un bassissimo rischio di contrarre una malattia grave a causa di Covid» sostenend anche che «costringere i bambini a indossare mascherine potrebbe inibire la loro respirazione e influire negativamente sulle comunicazioni in classe e sulle prestazioni scolastiche degli studenti». Per il governatore della Florida le raccomandazioni del CDC americano a indossare sempre le mascherine sono «la più grande minaccia alla libertà mai stata fatta prima». Inoltre DeSantis ha accusato le agenzie sanitarie di «autoritarismo medico».

La situazione pandemica della Florida

I casi di Covid nelle ultime settimane sono aumentati in Florida a causa della variante Delta, che è altamente contagiosa. Nell'ultima settimana seconod i dati ufficiali si sono registrati 151.764 nuovi casi contagio. Di questi 14.675 sono avvenuti nella contea di Broward. In impennata anche il numero dei morti, 1.071 in più, con una media giornaliera di 153.

Complessivamente in Florida si sono registrati 2.877.214 casi di contagio Covid e 40.766 decessi. Lo Stato americano non riporta il numero di nuovi casi giornalieri, ma rivela pubblicamente i dati settimanali ogni venerdì. Il Dipartimento della Salute della Florida riporta che ilIntanto il 74% della popolazione della contea di Broward di età pari o superiore a 12 anni è completamente vaccinata. Mentre in media, complessivamente in Florida, il tasso di vaccinazione è fermo al 65%.

