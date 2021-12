Morena Di Rauso, giovane mamma morta di Covid a 29 anni: non era vaccinata. Aveva appena partorito

Morena Di Rauso, una giovane mamma di Sparanise (Caserta), è morta di Covid a 29 anni. La donna aveva partorito lo scorso 19 novembre all'ospedale di Sessa Aurunca, dove ha scoperto - dopo avere dato alla luce una bimba - di essere positiva al Covid. In seguito è stata trasferita al Covid Hospital di Maddaloni, ma con il passare delle settimane le sue condizioni sono peggiorate, fino al coma e al decesso. La giovane non era vaccinata.

A darne annuncio su Facebook il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, medico anestesista al Monaldi di Napoli. Il decesso risale a ieri mattina. «La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola - scrive Lombardi - è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni. La comunità di Calvi Risorta si unisce, affranta, all’immenso dolore della famiglia di Morena e dell’intera comunità di Sparanise che oggi, a causa del Covid, piange la sua vittima più giovane».