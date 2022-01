Morta Agnese Grimaldi, la donna dichiarata deceduta cinque giorni fa per sbaglio: complicazioni da Covid

Agnese è morta davvero. Ricordate la storia della signora campana malata di Covid data per morta e invece ancora viva? Aveva commosso tutta l'Italia. Oggi arriva la notizia che la donna è morta. Agnese Grimaldi, 52 anni, ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni, in provincia di Caserta, è deceduta oggi dopo un ulteriore peggioramento delle sue condizioni.

Abbiamo raccontato la sua storia qui

Non ce l'ha fatta Agnese il cui decesso era stato comunicato per errore alla famiglia lo scorso 19 gennaio, quando la donna, pur ricoverata in condizioni critiche, era ancora viva. La rettifica da parte dell'ospedale era giunta quando i familiari avevano già organizzato il funerale e fatto affiggere i manifesti funebri a Casal di Principe, suo comune di residenza.

A dare la notizia del decesso oggi è stata la sorella, che ha pubblicato un post su Facebook con la foto della donna e il post: «Ti porterò sempre nel mio cuore».