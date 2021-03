Covid, ministra della Cultura francese positiva e ricoverata ed è bufera: «Ha incontrato troppi artisti»

È in ospedale la ministra della cultura francese Roselyne Bachelot. È stata ricoverata oggi dopo esser risultata positiva al Covid sabato e aver detto sul Twitter che accusava dei «sintomi respiratori». Dal suo entourage fanno sapere che lo stato di salute della 74enne «non desta preoccupazione» e le sue «condizioni sono stabili». Il medico «ha raccomandato una maggiore sorveglianza in ospedale nei prossimi giorni». Bachelot è la seconda ministra francese a essere ricoverata per Covid-19 dopo quella del Lavoro Elisabeth Borne. È stata nominata lo scorso luglio e ha preso il posto di Frank Riester.

À la suite de symptômes respiratoires, j’ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid.

À l’isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient.

Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement! — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 20, 2021

La polemica

Il giorno prima di annunciare la positività al Covid, il quotidiano Liberation ha rivelato che la Bachelot era andata all'Opera di Bastille per assistere alla prima rappresentazione della versione del Faust messa in scena dal tedesco Tobias Kratzer. Uno spettacolo apprezzato e ripreso dalle telecamere di France Television. Senza pubblico, con solo una trentina di persone presenti, tra cui la ministra. Che a fine spettacolo si è recata dietro le quinte per congratularsi con gli artisti. Questo ha generato polemiche. Così come aver incontrato poche ore prima dello show il cantante Michel Sardou per decorarlo della Legion d'Onore, anche se era in attesa di verificare se fosse contagiato. La critica è che, da quando è iniziata l'epidemia, la ministra non ha mai rinunciato agli incontri con gli artisti. E che avrebbe contratto il Covid proprio per l'eccessiva presenza.

