È di Tor Vergata il miglior chirurgo plastico d'Italia: ecco chi è

Il chirurgo Pietro Gentile, ricercatore e docente di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Università Tor Vergata di Roma, è al primo posto della classifica italiana dell'agenzia di rating Expertscape tra i medici che si occupano di chirurgia plastica. La società statunitense individua i maggiori esperti internazionali in ambito scientifico e sanitario, identificando le personalità sulla base del numero e della qualità delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi dieci anni. Gentile, pescarese d'origine, è uno dei pionieri delle metodiche di uso del tessuto adiposo come Lipofilling nel seno e nel volto, oltre che per lo sviluppo di procedure autologhe rigenerative nella ricrescita dei capelli. Il docente dell'ateneo romano è al primo posto della graduatoria italiana per la chirurgia plastica, e al sesto posto della graduatoria europea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA