Michael J. Fox e il Parkinson: «Non vivrò fino a 80 anni, ogni giorno diventa più difficile»

Micheal J. Fox ha parlato riguardo alla sua morte e il morbo di Parkinson in un'intervista. La star di Hollywood, 61 anni, riconosce in modo straziante che non si aspetta di raggiungere il suo 80esimo compleanno a causa della malattia. La malattia gli è stata diagnosticata per la prima volta nel 1991, quando aveva solo 29 anni. Nove anni dopo ha reso pubblica la notizia. Dopo decenni di raccolta fondi e consapevolezza della condizione, ha deciso di rivelare ulteriori dettagli sulla sua condizione.

David Beckham: «Quando tutti dormono, pulisco le candele usate. Soffro di un disturbo ossessivo compulsivo»

L'intervista

Nell'intervista alla CBS Sunday Morning ha detto: "La mia vita è organizzata in modo che... posso portare con me il Parkinson se devo". L'attore prosegue spiegando che la malattia gli ha fatto rivalutare il suo approccio alla vita e afferma: "Non si muore di Parkinson. Si muore con il Parkinson". Spiegando che coloro che soffrono della malattia rischiano lesioni, come cadere, soffocare o ammalarsi di raffreddore (che a sua volta può rivelarsi fatale).

La fondazione

All'inizio di questa settimana, Michael ha spiegato a Entertainment Tonight che il lavoro svolto dalla sua Michael J. Fox Foundation mira a migliorare la vita degli altri a rischio malattia. Ha sottolineato che i suoi team stanno lavorando per escogitare nuovi modi per rilevare e curare il Parkinson. Ha detto: “L'idea di un biomarcatore… un modo per identificare la malattia prima che la malattia sia presente".

Zo jammer dit, zo'n geweldige acteur en een prachtmens!



Michael J. Fox over leven met Parkinson: ‘Ik word geen 80, elke dag wordt het zwaarder’https://t.co/Z4zPjmx5xM — Anton van Steenis (@antonvansteenis) April 29, 2023

L'attore ha avuto anche altri problemi di salute negli ultimi anni. “Ho subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale, dove avevo un tumore. Era benigno, ma avevo difficoltà a camminare".