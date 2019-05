Meningite, giovane ricoverato a Sassari: è grave, attivati i protocolli di profilassi per parenti e amici

Un giovane residente in un centro della provincia di Sassari è ricoverato in ospedale per meningite da meningococco di tipo B. Il giovane è arrivato ieri notte nella Clinica di Malattie infettive dell'Aou di Sassari in condizioni gravi. Il Servizio di Microbiologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria ha eseguito l'accertamento diagnostico di meningite meningococcica, confermato poi con diagnosi di sierogruppo B dalla struttura di Direzione di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere dell'Azienda.

È già stato avvisato il Servizio di Igiene pubblica dell'Ats Sardegna - Assl Sassari per l'attivazione dei protocolli di profilassi.

