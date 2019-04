Meningite, bimba di 4 mesi muore all'ospedale a Milano: disposta l'autopsia. La bimba di 4 mesi è deceduta ieri alla Clinica De Marchi - Policlinico per sepsi da pneumococco. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia. La piccola proveniva dall'ospedale di Busto Arsizio dell'Asst Valle Olona da dove, dopo i primi tempestivi accertamenti, è stata poi trasportata d'urgenza a Milano. È deceduta pochi minuti dopo l'arrivo in ospedale. È stata disposta l'autopsia che si è conclusa poche ore fa. I risultati escludono una patologia da meningococco.

«Apprendo la notizia con immenso dolore - ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia - e porgo a nome della Giunta regionale le condoglianze ai familiari e il mio personale abbraccio. In questi casi non è previsto l'avvio di alcuna profilassi a differenza di quanto avviene per il meningococco. Le strutture di Ats Milano città metropolitana e Insubria, insieme ai medici dei due ospedali, hanno completato gli approfondimenti necessari in modo meticoloso». Non si sa ancora se la bimba fosse vaccinata o meno.

