Covid ad Alessandria, muore il medico Ziad: aveva 68 anni, lascia moglie e due figli

Continuano a morire i dottori. Sono saliti a 359 infatti i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Ziad Zawaideh, medico di medicina generale, in pensione, ma ancora in attività come cardiologo, è l'ultima vittima ricordata nell«elenco cadutì aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Era ricoverato all'ospedale di Alessandria dal novembre 2020. Ziad Zawaideh per tanti anni è stato il medico di base di Tagliolo - scrive Il Piccolo - fondamentale per impegno e dedizione proprio nelle prime fasi dell'emergenza sanitaria non ancora superata. Ziad aveva 68 anni. Lascia la moglie Enrica, i figli Camilla e Jeries anch'essi medici. Una lunga scia di cordoglio si sta diffondendo in tutto l'Ovadese. «Un impegno costante - l'ha ricordato il sindaco di Tagliolo, Giorgio Marenco - Vogliamo esprimere il nostro cordoglio e il dolore di tutta una comunità».

