Medico anti no vax: «Purtroppo di Covid si può morire anche dopo un anno». Il post su Fb per Elso

«Purtroppo di Covid si può morire anche dopo un anno». A ricordare in un post su Facebook un suo caro paziente, Elso, 83 anni, è il medico di base Amedeo Giorgetti che qualche giorno fa aveva affisso nel proprio studio di Recanati (Macerata) un invito ai 'no vax' a cambiare ambulatorio perché stanco di sentire da loro accuse «stupide e offensive» sul vaccino come «pericolosa arma in mano alle multinazionali del farmaco con la connivenza di noi medici di famiglia».

Il post su Fb per il paziente morto

«Il mio post di questa mattina non vuole sollevare alcuna polemica - scrive Giorgetti -. Venerdì ho perso uno dei miei più cari pazienti Elso. Il virus lo aveva colpito esattamente un anno fa e per lui, già affetto da una fibrosi polmonare, è stato devastante. Nonostante tutto, siamo riusciti attraverso la preziosa consulenza del prof. Campanella ed il suo servizio di videoteleconsulto, - ricorda il medico che assisteva il paziente dal 1987 - a non ricoverarlo e a tirarlo fuori dall'infezione, anche se ovviamente ne è uscito invecchiato di 10 anni».

Le condizioni dell'anziano erano peggiorate negli ultimi giorni ed era ricoverato all'ospedale di Macerata dov'è deceduto. «Non posso non ricordare Elso - scrive il medico - perché con lui ripercorro, con grande nostalgia, la mia vita professionale».