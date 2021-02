Cifre da far paura. Salgono a 306 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Maria Giuseppa Giammalva, medico di medicina di Palermo, è l'ultima vittima segnalata dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

«Vaccini, nessun caso di morte accertato dopo le dosi»: il primo studio sulla sicurezza e l'efficacia

La donna era un medico di base, aveva 65 anni ed era originaria di Roccamena. Giammalva per anni ha lavorato presso lo studio di Passaggio Gino Marinuzzi. La dottoressa ha anche prestato servizio presso i suoi studi nei pressi di Via Paruta e di Via Perpignano. «La dottoressa Giammalva è caduta vittima, probabilmente, del suo stesso mestiere – si legge sui Social -. Caduta per aiutare gli altri e contagiata da questo maledettissimo virus».

Roma, Covid. Bonus ai nuovi vaccinatori: «Incentivi di 40 euro l'ora, vanno bene anche i pensionati»

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA