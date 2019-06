Medici, minacce e aggressioni per uno su due: è emergenza ma la legge è ferma

Dai chirurghi alle ostetriche, uno su due tra i medici e gli operatori sanitari ha subito, nell'ultimo anno, aggressioni verbali o minacce, mentre il 4% è stato vittima di violenza fisica. E sempre più spesso, in corsia, regna rassegnazione e si diffondono «burnout e demotivazione». Ma «il disegno di legge che dovrebbe arginarli è fermo in Parlamento», denuncia la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo).



E ad unirsi all'appello è il ministro della Salute Giulia Grillo: «ci auguriamo che il Senato legiferi il più velocemente possibile sulla violenza contro gli operatori sanitari, perché un anno mi sembra un tempo esagerato rispetto a un'emergenza, quale questa è». Al questionario online, i cui risultati sono stati illustrati oggi al ministro nel corso di una seduta del Comitato centrale della Fnomceo e in parte già anticipati alcune settimane fa, hanno risposto più di 5000 professionisti sanitari, nel 73% dei casi medici (ospedalieri, del territorio, liberi professionisti, di strutture pubbliche e private). Dai dati, forti ma che ricalcano i risultati di analoghe indagini sul tema, emerge che più del 56% di chi ha subito violenza ritiene che l'aggressione potesse essere prevista, ma il 78% non sa se esistano o meno procedure aziendali per prevenire o gestire gli atti di violenza. Oltre il 38% si sente poco o per nulla al sicuro e più del 46% è preoccupato di subire aggressioni.



«Uno dei dati più allarmanti - spiega il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli - è la rassegnazione che emerge: il 48% di chi ha subito un'aggressione verbale ritiene l'evento 'abitualè, il 12% 'inevitabilè, quasi come se facesse parte della routine». Questa percezione «falsata e quasi rassegnata del fenomeno porta con sé gravi effetti, come la mancata denuncia alle autorità, l'immobilismo dei decisori, ma anche il burnout dei professionisti, con esaurimento emotivo e demotivazione nello svolgimento della professione». Di qui l'appello: «È necessario accelerare il più possibile l'iter legislativo del ddl, ora fermo in Parlamento. Per questo abbiamo chiesto ai presidenti di Camera e Senato e ai capigruppo di calendarizzare il testo, per giungere in tempi brevi ad una approvazione». Un'approvazione rapida che torna a chiedere anche il ministro Grillo. «Sappiamo - ha concluso - che i pazienti arrivano spesso alle strutture sanitarie in situazioni di particolare stress emotivo» ma è «nell'interesse di tutti che gli operatori sanitari siano tutelati e non siano più vittime di aggressioni e minacce, come ora succede».

