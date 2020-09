Covid, l'ex Oasis Noel Gallagher: «Non indosso la mascherina, ci negano troppe libertà»

Noel Gallagher si iscrive decisamente al partito dei negazionisti del Covid. L'ex cantante degli Oasis, leggendario gruppo britannico di Manchester, ha parlato al podcast di Matt Morgan su Radio X sottolineando che non usa protezioni sul treno e nei negozi. «La mascherina? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro... Non serve...». Il musicista ha anche raccontato alcuni episodi che lo hanno visto protagonista negli ultimi giorni.

Covid, boom di contagi in Regno Unito: +4.000. Salgono morti e ricoveri



"I don't give a fuck. I choose not to wear one and if I get the virus it's on me, it's not on anyone else."https://t.co/ALCKjILMo4

— NME (@NME) September 15, 2020