Mariagrazia Imperatrice, influencer incinta scopre di avere una rara malattia: «Rischio di non veder crescere mio figlio»

L'influencer Mariagrazia Imperatrice ha rivelato in diretta social di aver scoperto di essere affetta da una rara malattia autoimmune degenarativa, chiamata colangite biliare primitiva. L'aspettativa di vita per i pazienti a cui viene diagnosticata - dal momento in cui iniziano a manifestarsi i sintomi - è bassa: secondo alcuni manuali addirittura di 10 anni. Una notizia devastante per Mariagrazia Imperatrice, napoletana che vive a Londra, anche perché ricevuta durante una gravidanza: l'influencer è infatti incinta di 7 mesi.

«Rischio di non veder crescere mio figlio», ha detto la giovane in uno dei numerosi video pubblicati sui social negli ultimi giorni. «Non mi sarei mai aspettata tanti brutti eventi ravvicinati - ha detto in una diretta Facebook in cui non è riuscita a trattenere le lacrime -. Vorrei vivere e avere forza, ma sono anche consapevole di quello che sta succedendo. Il sogno più grande della mia vita è sempre stato di avere una famiglia vera. E ora che tutto stava prendendo forma e il mio bambino mi stava portando le prime gioie, vedere tutto svanire così è difficile».

Cos'è la colangite biliare primitiva

La colangite biliare primitiva è una patologia autoimmune del fegato, che colpisce in particolar modo il sesso femminile. Si tratta di un disturbo cronico dei dotti biliari, le cui cellule vengono erroneamente attaccate dal sistema immunitario determinando la loro distruzione e una progressiva cicatrizzazione. Lo riporta il sito ufficiale dell'Humanitas. Questa patologia accompagna il paziente per tutta la vita e può, purtroppo, ridurne di molto l'aspettativa di vita.

Mariagrazia Imperatrice - ricoverata al St. Thomas' Hospital - partorirà probabilmente prima dei 9 mesi: solo dopo aver dato alla luce il bambino potrà intraprendere il percorso di cure che, si spera, la aiuterà a passare quanto più tempo possibile al fianco di suo figlio.