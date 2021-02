Uno degli autori dei Simpsons, Marc Wilmore, è morto dopo aver contratto il Covid mentre combatteva altre malattie personali. Il fratello di Marc, Larry, ha confermato la triste notizia in una dichiarazione sui social. Ha scritto: «Il mio dolce e dolce fratello, Marc Edward Wilmore, è morto la scorsa notte mentre combatteva contro COVID e altre condizioni che lo hanno fatto soffrire per molti anni: mio fratello era un leone e un angelo, il più gentile e divertente che abbia mai conosciuto. Ti voglio bene fratellino». L'uomo aveva 57 anni.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr — Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Marc si è unito allo staff di sceneggiatori dei Simpsons per la tredicesima stagione dello show animato di successo. E ha anche vinto un Emmy come produttore per Outstanding Animated Program per l'episodio Eternal Moonshine of the Simpson Mind nel 2008.

Il suo co-autore di The Simpson Michael Price ha scritto: «Un altro talento gigante preso troppo presto. Ho avuto il privilegio di lavorare al fianco di Marc Wilmore in 3 spettacoli per la maggior parte degli ultimi 23 anni ed è stato la persona più divertente in assoluto».

