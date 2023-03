Tumore al cervello inoperabile, a Thalia (10 anni) restano pochi mesi. Il papà: «Sentiva la mano debole»

Si lamenta di avere una "mano debole", ma una bambina di 10 anni ha invece un tumore al cervello inoperabile. Le restano solo pochi mesi di vita. Le si chiama Thalia Fili Toseland. I suoi genitori non erano preoccupati quando la bambina gli ha detto che sentiva la sua mano sinistra "un po' debole". Era lo scorso febbraio. Poi, questo mese, i sintomi della studentessa di Sheffield sono peggiorati. Man mano perdeva progressivamente forza e controllo nella mano. Poi ha anche iniziato a sviluppare un problema simile con il piede sinistro.

Tumore inoperabile al cervello, la diagnosi di Thalia

I suoi genitori l'hanno portata dal medico di base dove la piccola è stata sottoposta a una valutazione neurologica. Mentre la famiglia aspettava i risultati, la figlia ha avuto problemi al braccio sinistro. Tanto che non era in grado di vestirsi da sola. È stata quindi immediatamente indirizzata all'ospedale dove i test hanno rivelato un tumore.

Il decorso

"Inizialmente pensavano che fosse un'infiammazione o un'infezione che causava gonfiore del cervello", ha detto suo padre, Chris Toseland. "Ma dopo aver fatto una scansione, abbiamo scoperto che ha un tumore ". A Thalia è stato diagnosticato un glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG). I tumori crescono nella parte centrale del cervello e fanno pressione sulla parte che controlla la funzione motoria. Sono il secondo tipo più comune di tumore al cervello nei bambini, ma la chirurgia non è un'opzione praticabile perché causerebbe troppi danni al tessuto circostante. "Tutto quello che puoi fare è la radioterapia palliativa che è lì per ridurre il tumore per un periodo di tempo, ma poi col passare del tempo il tumore cresce e la malattia peggiora progressivamente", ha detto il padre devastato di Thalia.

I don’t usually post personal news but Clinicians have told us to pull every lever.



Our daughter has with #dipg Brain cancer. There is no cure and typically 9m life expectancy.



If anyone knows of trials then please get in contact! #braincancer #childrenscancer @CR_UK pic.twitter.com/WdVrYOugS7 — Chris Toseland (@ChrisToseland) March 20, 2023

Le conseguenze

La ricrescita del tumore porta comunemente a un arresto completo della coordinazione motoria del bambino, privandolo della capacità di camminare, parlare, muoversi e deglutire. "Mi sento come se ci fosse qualcuno che sta puntando una pistola alla testa di mio figlio, e tu sai che il grilletto verrà premuto ma non sai quando", ha detto Toseland. “La cosa più folle per noi è stata che aveva solo un po' di debolezza al lato sinistro – le nostre menti non andavano verso il tumore al cervello. Pensavamo avesse un muscolo intrappolato. "Abbiamo associato i tumori cerebrali a mal di testa, vomito e convulsioni, non a questo", ha aggiunto. “È già abbastanza brutto sentirsi dire che tuo figlio ha il cancro, ma sentire che non c'è niente che puoi fare è così difficile da elaborare. Come funzioniamo? Il signor Toseland ha chiesto aiuto su Twitter, chiedendo a chiunque abbia informazioni su eventuali studi medici che potrebbero aiutare sua figlia a mettersi in contatto.