Mangia cucchiai per un anno, operato d'urgenza gliene asportano 63 dallo stomaco: soffriva del bisturbo Pica

Quando è arrivato in ospedale in preda a spasmodici dolori allo stomaco i medici hanno pensato per un momento che potesse anche trattarsi di un tumore in stato avanzato. Poi le visite e gli esami hanno dato un esito inaspettato: il paziente, 32 anni, aveva nello stomaco 63 cucchiai.

Cucchiai nello stomaco

I familiari dell'uomo pensano che possa averli mangiati mentre era in cura per una tossicodipendenza in una clinica locale. Si sarebbe in parte nutrito così per circa un anno. Il chirurgo, il dottor Rakesh Khuran e la sua equipe hanno eseguito un'operazione che è durata due ore. L'incredibile storia si è verificata nell'Uttar Pradesh, in India. L'uomo è ora in terapia intensiva.

L'OPERAZIONE

I chirurghi hanno dovuto praticare delle incisioni nell'addome per "ripescare" i 63 cucchiai di metallo, uno per uno. Ma come faceva a mangiarli, si sono chiesti i medici. La risposta dopo il recupero degli oggetti in acciaio: l'uomo rompeva la parte ovale e ingoiava solo i manici.

IL DISTURBO

I medici ritengono che il paziente probabilmente soffra di una condizione di alterazione psicologica chiamata "Pica". Chi ne soffre brama di mangiare oggetti non alimentari: si va dal carbone al metallo, dall'argilla alla terra.

IL PRECEDENTE

Un anno fa un episodio molto simile in Egitto: che un paziente ricoverato in ospedale con dolori addominali aveva ingerito un intero telefono cellulare. In quell'occasione il paziente aveva confessato di aver ingerito lo smartphone sei mesi prima ma che non aveva mai avuto il coraggio di confessarlo prima