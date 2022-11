Tumori, la mamma finge che la figlia abbia un «cancro terminale» per intascare soldi: condannata a 6 anni

Una madre è stata incarcerata per sei anni dopo aver finto che sua figlia di 11 anni avesse il cancro: così ha potuto ntascare migliaia di dollari in donazioni. Lindsey Abbuhl, 35 anni, di Canton (Ohio), si è dichiarata colpevole della truffa dopo aver creato una falsa pagina GoFundMe per sollecitare donazioni per sua figlia Rylee, dicendo che la piccola aveva una «diagnosi terminale» a causa di un problema serio del suo sistema nervoso centrale. La pagina, Rylee's Warriors, ha raccolto più di 4.500 dollari prima di essere chiusa dalle autorità. La donna ha iniziato a raccogliere fondi portando Rylee spesso dai dottori e dicendole che stava morendo.

Mom jailed for six years after faking 11-year-old daughter's terminal cancer diagnosis https://t.co/fHOd7atvSV — Daily Mail Online (@MailOnline) November 21, 2022

Gli eventi di beneficenza si sono svolti in onore di Rylee e la coppia si è assicurata biglietti gratuiti per Sea World e sono stati ospiti d'onore a una partita di softball in Texas. Rylee iniziò persino a chiedere agli amici di prepararrsi al suo funerale. L'anno scorso, un tribunale ha però stabilito che non c'erano «prove di alcuna malattia» e Lindsey ha perso la custodia di sua figlia. Il tribunale ha concesso la piena custodia al padre di Rylee, Jamie Abbuhl, che aveva divorziato da Lindsey nel 2017 e aveva lui stesso lanciato l'allarme.

Ora, Lindsey è stata condannata da quattro a sei anni di carcere e 8.529 dollari di restituzione alle vittime come parte del suo patteggiamento. La donna ha ammesso tutto. Il procuratore della contea di Stark, Kyle Stone, ha dichiarato: «Questo è stato il modo migliore per evitare la possibilità di traumatizzare ulteriormente una bambina che ha già vissuto così tanto dolore». Un documento ottenuto dall'ospedale della città della bimba, ha messo in luce che un medico ha esaminato tutte le cartelle cliniche di Rylee riguardanti neurologia, genetica, gastrointestinale, ematologia, reumatologia, pneumologia e podologia e ha concluso: «Non ci sono prove a sostegno dell'affermazione della madre secondo cui Rylee è un malato terminale». La donna aveva falsificato le cartelle cliniche.