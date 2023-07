Diventa mamma nonostante la sindrome di Alstrom, primo caso al mondo a Torino. «Evento miracoloso»

Si è verificato a Torino, all'ospedale Sant'Anna, il primo caso al mondo di un parto dopo procreazione medicalmente assistita in una donna affetta dalla sindrome di Alstrom. «Un evento che ha del miracoloso», ha commentato Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute del capoluogo piemontese, mentre la neomamma, una signora di 32 anni che vive con il compagno in provincia di Torino, sorride: «è successo ed è bellissimo».

Sindrome di Alstrom, cosa è

La sindrome di Alstrom è una malattia rarissima causata da una mutazione del gene Alms1 che determina alterazioni nella funzionalità degli organi.

La storia

La coppia aveva problemi di fertilità. I medici hanno proceduto con una fecondazione in vitro con iniezione diretta degli spermatozoi all'interno degli ovociti. La paziente è stata sottoposta a una stimolazione ovarica. Dopo l'esito dell'indagine genetica pre-impianto è stato eseguito il trasferimento in utero di un embrione singolo, che ha dato esito alla gravidanza. «Non mi aspettavo di restare in dolce attesa, ma è successo», racconta la signora. Alla trentottesima settimana un leggero peggioramento delle funzioni cardiovascolari e metaboliche ha convinto l'equipe guidata da Chiara Benedetto a praticare un cesareo.

È venuto alla luce un bimbo in ottima salute, del peso di 3.110 grammi, che è già a casa a ricevere le cure e le coccole dalla sua mamma. «Tutti i medici che mi hanno seguita in questi mesi - afferma la 32enne - sono stati bravissimi. A cominciare dal ginecologo Andrea Carosso (che ha seguito il percorso della procreazione medica assistita - ndr). La dottoressa che mi ha fatto partorire è stata eccezionale. La ringrazierò per sempre». L'assessore regionale alla sanità, Luigi Icardi, rivolge via social i «complimenti alla profesisonalità dell'equipe medica» e gli «auguri ai neogenitori». «Ancora una volta - dichiara La Valle - la Città della Salute conferma di essere una eccellenza a livello italiano e mondiale.