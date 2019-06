Listeria, morti tre pazienti in ospedale: avevano mangiato panini di pollo contaminati

LONDRA - Tre pazienti ricoverati in ospedale sono morti dopo aver mangiato a cena panini di pollo preconfezionati, contaminati con batteri di listeria. Ad annunciarlo sono stati funzionari del ministero della Sanità britannico. Due persone erano in cura alla NHS Foundation Trust dell'Università di Manchester, la terza all'Aintree University Hospital Foundation Trust a Liverpool. In totale sono sei le persone contagiate dal batterio. Il fornitore, The Good Food Chain, ha volontariamente cessato la produzione in virtà dell'inchiesta che è stata aperta.

La catena Good Food, che fornisce circa 40 ospedali in tutta l'Inghilterra, si era rifornita di carne prodotta dal North Country Cooked Meats, che è risultato positivo per il ceppo epidemico di listeria. I casi di infezione da listeria sono stati rilevati in sei pazienti gravemente malati, tre dei quali, appunto, sono morti. Sul sito web di The Good Food Chain si legge: «Da oltre 20 anni abbiamo fornito prestigiose università, imprese e industrie e strutture sportive nel Regno Unito».

3 hospital patients in the North West have died following an outbreak of listeria linked to pre-packed sandwiches according to @PHE_uk.

The deaths were at Manchester University NHS Foundation Trust and Aintree University Hospital NHS Foundation Trust pic.twitter.com/uCHi1yjzaC — BBC Radio Manchester (@BBCRadioManc) 7 giugno 2019

