I due gemellini nascono con la leucemia, madre disperata. L'appello su Fb: «Aiutateci»

Immaginate l'immensa gioia di due giovani che per la prima volta si apprestano a diventare genitori. La coppia mette al mondo due gemelli, ma quella gioia presto si trasforma nello sconforto più totale quando si scopre che entrambi i piccoli hanno un cancro. È una storia che arriva da Huddersfield, nel cuore del Regno Unito. «Ero stata classificata come una gravidanza ad alto rischio, ma tutto era andato per il meglio e avevo avuto una bellissima gestazione. Non vedevo l'ora di diventare mamma, andare a comprare i vestiti per i bambini. Ero così emozionata...». A parlare è Nicole Duhaney, 20 anni, che ha dato alla luce Emre ed Elia poco prima di Natale.

Nel giro di tre settimane, la signora Duhaney e il suo compagno, Nile Liburd, hanno notato che uno dei bambini aveva sviluppato uno strano nodulo sulla guancia. Entrambi, inoltre, soffrivano di un costante raffreddore. Dopo i dovuti accertamenti, ai due gemelli omozigoti è stato diagnosticata una leucemia mieloide acuta e da quel momento vivono a tempo pieno presso l'Infermeria generale di Leeds perché i medici hanno iniziato un programma di chemioterapia.

LEGGI ANCHE: Tumori, a Tor Vergata un "led blu" per studiare il processo anti cancro

Sulla pagina Facebook, mamma Nicole ha scritto un lungo post per ringraziare le tante persone che hanno fatto una donazione sul sito GoFundMe per aiutare i suoi figli, o che le hanno scritto in queste settimane delle parole di conforto. Ecco la traduzione del messaggio: «Quando devo scrivere qualcosa faccio fatica perché non so mai quali siano le parole giuste da usare. Tutto quello che posso dire è grazie. Le donazioni che sono state raccolte ci aiuteranno nella speranzosa strada che porta alla guarigione. Ma, soprattutto, voglio fare un grande ringraziamento per le persone che hanno avuto il tempo di inviare parole di conforto e sostegno perché questo è ciò che ci ha aiutato di più a superare questo periodo. Quando per la prima volta ho sentito il dottore dirmi che i miei due bimbi avevano il cancro, mi sono sentita distrutta. Non riuscivo letteralmente a vedere una via d'uscita e mi sarei arresa prima ancora che la battaglia fosse iniziata. Quello che posso dire è che tutti mi hanno dato la speranza che forse potremo farcela e questo significa così tanto per me che non posso neanche descriverlo. Non posso mentire, sono spaventata e cambierei il mio posto con il loro in un batter d'occhio, ma finora i gemelli sono così forti che sono molto orgogliosa di loro. Non posso lasciare che la mia paura sia più forte della mia speranza. Per favore condividi, in modo tale che il mio ringraziamento possa arrivare a tutte le persone che hanno fatto una donazione e lasciato parole gentili».

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA