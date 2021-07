Iraq, medici del sorriso salvano 98 bambini in 5 giorni: altri 150 attendono la prossima missione

Lunedì 26 Luglio 2021, 16:28

A Nassirya in Iraq 98 bambini hanno ritrovato il miracolo del sorriso grazie al lavoro dell’equipe di Emergenza Sorrisi. I medici e infermieri volontari in soli 5 giorni hanno compiuto una vera e propria impresa potendo contare sull’esperienza e collaborazione del personale sanitario locale che ha saputo gestire e organizzare al meglio i turni operatori garantendo il rispetto di tutte le misure di prevenzione legate al Covid.

In missione sono stati visitati e hanno partecipato allo screening preoperatorio un totale di 150 pazienti tra bambini e adulti. Di questi, ne sono stati registrati 52 da operare con urgenza con un’età che va da 1 mese a 52 anni: 13 piccoli pazienti con labbro leporino, 14 che presentano un distaccamento del palato e 25 tra malformazioni del volto e ustioni. Nel poco tempo a disposizione non si è riusciti ad effettuare ulteriori diagnosi, ma erano presenti più di 100 persone - tra bambini e adulti – con ustioni di vario genere in attesa di essere visitati.

Ritornare in missione

Un’operazione al volto o il recupero di una parte ustionata del corpo rappresenta per loro una vera e propria rinascita. Si tratta di persone che vengono spesso emarginate ed escluse dalla vita della comunità, o che non riescono a compiere i gesti più semplici come bere. Respirare, camminare. Per questo «Per partire- fa sapere Emergenza Sorrisi -c’è bisogno dell’aiuto di tutti perché ci sono bambini e adulti che aspettano il prima possibile di essere operati».

«Tanti bambini hanno sorriso in questa prima missione della ripartenza grazie anche al prezioso lavoro dell’ambasciatore del sorriso Andrea Caschetto e di Giuseppe Bertuccio d’Angelo, fondatore del progetto Happiness che hanno giocato, ascoltato musica, soffiato bolle di sapone con i bambini nel pre e post-operatorio».

«Non solo malformazioni del volto, palatoschisi e labbro leporino. In missione i chirurghi dell’equipe di Emergenza Sorrisi hanno operato anche 15 casi di complesse ustioni. È il caso ad esempio di un bambino di 5 anni con un’ustione retraente della mano che a settembre – grazie al lavoro dei nostri medici - potrà finalmente ritornare a scuola e scrivere».

