Vince un milione di dollari alla lotteria di Stato e riceve la notizia tramite un'inaspettata telefonata. È successo ieri, 13 gennaio, a Terri Watkins, un'infermiera di una struttura assistenziale Covid di Durham, nella Carolina del Nord (Usa). «Ho pensato che fosse una truffa. In realtà ero un po' sconvolta!» ha dichiarato la donna, esprimendo tutta la sua incredulità di fronte all'incredibile vincita. «Ho pensato che non fosse reale, non poteva esserlo» ha aggiunto.

“I had been praying for something to help me with this situation. It really is a great thing. I’m very blessed.” https://t.co/kA8hpJ1tYk — ABC News (@ABC) January 14, 2021

«È davvero una grande cosa. Sono molto fortunata» ha detto l'infermiera alla North Carolina Education Lottery, lotteria nazionale che dichiara di raccogliere oltre 725 milioni di dollari all'anno in tutto lo stato per l'istruzione nazionale. Per Watkins c'era solamente una possibilità su più di 513.000 di vincere nell'estrazione finale di Supreme Riches.

Alla domanda su quali siano i suoi piani dopo l'improbabile vittoria, Terri non vuole avere fretta di rispondere. «La prenderò lentamente e capirò cosa fare», ha detto, «Mi piacerebbe una nuova casa». La fortunata infermiera di Durham aveva la possibilità di ritirare il premio in due modalità: prendere 1 milione di dollari come una rendita di 20 pagamenti di 50.000 dollari all'anno o ritirare immediatamente una somma forfettaria di 600.000 dollari. La donna ha scelto la seconda opzione portando a casa 424.500 dollari, una volta sottratte le ritenute fiscali statali e federali.

Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA