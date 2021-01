Covid, Imola: positivo viola la quarantena e va a rubare in un centro commerciale, denunciato

Non solo ha violato l'isolamento imposto per la sua positività al Covid, ma lo ha fatto per andare a rubare. È successo a Imola, nel Bolognese, dove i Carabinieri hanno denunciato un 31enne marocchino. L'addetto di un negozio di abbigliamento del Centro Leonardo lo ha sorpreso a rubare alcuni abiti dal valore di 400 euro e ha avvertito i Carabinieri, che lo hanno bloccato.

Si è poi scoperto che l'uomo era sottoposto a isolamento fiduciario per la sua accertata positività al Covid. È stato denunciato sia per il furto che per avere violato il provvedimento, e riaccompagnato a casa per proseguire la quarantena.



