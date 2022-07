Torna "Golf for Parkinson" cinque tappe per aiutare la ricerca sulla malattia

La prima tappa è domani, sabato 9 luglio, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma). Le altre quattro - tra agosto e novembre - toccheranno club esclusivi tra nord e sud Italia. Torna la manifestazione "Golf for Parkinson" che vuole accendere i riflettori sulla malattia di Parkinson, una patologia neurodegenerativa che afferisce la sfera del movimento e si controlla anche con il movimento.

L'iniziativa è della Fondazione Limpe, con il patrocinio della Federazione Italiana Golf e intende sostenere la ricerca sulla seconda malattia neurologica in Italia dopo l’Alzheimer. Si stimano oltre 10 milioni di pazienti nel mondo, con un progressivo aumento dei nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della età avanzata e sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni (o anche prima), colpendo persone ancora in età lavorativa e in una fase molto attiva della vita. La malattia di Parkinson colpisce non soltanto il paziente, ma l’intero nucleo familiare con pesanti ricadute sociali, assistenziali e sui rapporti personali. La Fondazione Limpe nasce nel 2014 con finalità di solidarietà sociale. Il principale obiettivo della Fondazione è appunto il sostegno alla ricerca medico-scientifica, la formazione e la divulgazione di informazioni sulla malattia di Parkinson.

Per questo si svolgono iniziative come Golf for Parkinson che dopo la tappa in provincia di Roma il 13 agosto si sposterà nelle Alpi Valdostane al Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses in occasione del 61° "Camoscio d'oro - Trofeo Marone Cinzano". Il 10 settembre protagonista sarà Catania, con il suo Sicilia’s Picciolo Etna Golf. Il 5 e 6 novembre si ritorna a Nord, al Castello Tolcinasco Golf Club, in provincia di Milano. Ultima tappa in Puglia, il 25-26-27 novembre San Domenico Golf (Savelletri di Fasano in provincia di Brindisi).