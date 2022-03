Giuseppe Delicati, arrestato il medico No vax che firmava esenzioni vaccinali: si indaga sulla morte di un 70enne

È finito in manette Giuseppe Delicati, medico noto per le sue posizioni No vax. I carabinieri del Nas di Torino hanno arrestato l'uomo per «errore determinato dall'altrui inganno» e «falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici». Le indagini della procura di Torino nei confronti del medico erano iniziate nel settembre 2021, quando aveva manifestato pubblicamente le sue idee contrarie al vaccino ed era emerso un assembramento anomalo di utenti in coda all'esterno del suo studio medico di Borgaro. Delicati è finito nei guai perché rilasciava certificati medici di esenzione dalla vaccinazione Covid senza essere medico vaccinatore.

Accertamenti sul caso di un settantenne morto dopo avere ottenuto un certificato irregolare di esenzione dal vaccino anti Covid sono in corso in procura a Torino. L'uomo è morto il 12 gennaio scorso dopo avere contratto il Covid e gli inquirenti ora attendono l'esito degli accertamenti medico legali disposti dell'occasione.

Una settantina gli arrestati

Una settantina di persone che hanno ottenuto senza averne diritto un certificato di esenzione dal vaccino anti Covid sono indagate per falso dalla Procura di Torino. Secondo quanto si prende gli indagati sono in gran parte pubblici dipendenti nel settore della scuola e della sanità; ci sono anche degli appartenenti alle forze dell'ordine.

Giuseppe Delicati, chi è il medico No vax arrestato

Giuseppe Delicati, 61 anni, il medico di base di Borgaro arrestato oggi dai carabinieri del Nas di Torino, era finito nell'occhio del ciclone già ad ottobre 2020 per alcune sue esternazioni sul Covid e, soprattutto, sul vaccino antinfluenzale che, a suo parere, rafforzava il virus. Frasi negazioniste che aveva affidato ad un video (poi rimosso) circolato su diversi canali social. Il video gli era valso una segnalazione all'Ordine dei medici di Macerata, dove era iscritto nonostante da tempo lavorasse nello studio di Borgaro. Un anno dopo Delicati era stato sorpreso dai carabinieri a firmare un gran numero di esenzioni dal vaccino anti-Covid, benché non ne avesse i requisiti, anche a persone che non erano suoi pazienti e, tra questi, personale sanitario, scolastico o appartenente alle forze dell'ordine che, in questo modo, tentava di aggirare l'obbligo vaccinale. A gennaio l'Asl To4 gli aveva revocato la convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale mandandolo in pensione anticipata.