Genitori devono pagare 16 mila euro per la figlia entrata in coma durante una vacanza in Spagna: «Aiutateci»

Un'adolescente britannica è in condizioni critiche in Spagna dopo essersi ammalata mentre era in vacanza con la sua famiglia. I genitori ora devono pagare spese mediche di oltre 13.000 sterline dopo soli due giorni di cure. Bryony Duthie, 18 anni, di Dundee, soffre di problemi renali cronici ed è stata portata in un ospedale privato sulla Costa del Sol domenica, dove è stata messa in coma farmacologico dopo che le è stata diagnosticata una polmonite.

Il problema

A causa della "barriera linguistica", la sua famiglia ha detto di non capire quanto sarebbe costato il trattamento e di essere rimasta scioccata nel ricevere martedì una fattura di 16.000 euro (£ 13.897) dopo solo due notti nel centro e scoprire che la loro polizza assicurativa non avrebbe coperto le spese.

Si prevede che i costi continueranno ad aumentare di migliaia di sterline al giorno a causa della dialisi richiesta da Bryony, ma la famiglia sta ora raccogliendo fondi per coprire le spese, con membri del pubblico che hanno donato più di 15.000 sterline a un appello GoFundMe entro mercoledì mattina.

La malattia

Bryony soffre di una rara condizione genetica e acidosi tubulare renale, che si verifica quando i reni non rimuovono gli acidi dal sangue, secondo il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Era in vacanza con la famiglia a Fuengirola, sulla Costa del Sol, quando la sua salute è improvvisamente peggiorata ed è stata costretta a perdere il volo di ritorno. Doveva tornare a casa con sua madre domenica 16 luglio, ma la famiglia ha deciso che sarebbe dovuta restare con suo nonno, Pete Duthie, per recuperare le forze.