Franco Trinca, No vax morto di Covid. Indagato il medico di base che lo esentò dal vaccino: «Lo rifarei»

Nuovo capitolo sulla morte di Franco Trinca. Si dice pronto a spiegare ai magistrati di aver «agito correttamente» il medico di base del biologo nutrizionista No vax Trinca - morto nei giorni scorsi a Città di Castello - iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, secondo quanto riporta oggi il Corriere dell'Umbria.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Trinca, morto il biologo No vax SALUTE No vax, coniugi morti a 24 ore di distanza UMBRIA Il virus uccide medico novax perugino, si accelera sui vaccini UMBRIA «La terza dose decisiva per salvare la vita ai... TERAMO Medico no vax, il paziente morto per una cardiopatia:... FRANCIA Luc Montagnier è morto: premio Nobel per la medicina,... IL CASO Salvini e Meloni, uniti sul fronte dei “ni vax”:...

Franco Trinca, morto il biologo No vax sostenitore delle terapie domiciliari: «Ha rifiutato di essere intubato»

No vax, coniugi morti di Covid a 24 ore di distanza: contagiati anche figlio, nuora e nipote

«Io ho rilasciato al dottor Trinca - spiega il medico al quotidiano - una esenzione in scienza e coscienza e lo rifarei senza dubbio. Di certo non ho emesso quel certificato per le sue posizioni sul vaccino». Il biologo era tra i coordinatori del Movimento «Uniti per la libera scelta» contrario al vaccino. Trinca era deceduto a Perugia lo scorso 4 febbraio all’ospedale di Città di Castello, per complicanze legate a una polmonite bilaterale dopo il contagio da Covid.