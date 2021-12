Focolaio Covid sulla Royal Caribbean: 49 positivi a bordo della nave da crociera

Quarantotto persone tra passeggeri e personale sono risultati positivi al Covid su una nave da crociera Royal Caribbean che è rientrata a Miami sabato scorso. A comunicare la situazione a bordo è stata la stessa compagnia. Royal Caribbean ha dichiarato a Business Insider che le persone contagiate «sono state identificate a seguito della ricerca immediata dei contatti dopo che un ospite è risultato positivo. Ogni persona è stata messa rapidamente in quarantena. Tutti coloro che sono risultati positivi erano asintomatici o leggermente sintomatici e abbiamo monitorato continuamente la loro salute», afferma la nota.

Focolaio Covid a bordo

Le linee guida dell'azienda richiedono ai viaggiatori di età superiore ai 12 anni di essere vaccinati con due dosi del vaccino Pfizer o Moderna o con una dose del vaccino Johnson & Johnson. Royal Caribbean ha affermato che il 95% delle persone a bordo della nave e il 98% di coloro che hanno contratto il Covid sono stati vaccinati secondo tali linee guida. La Symphony of the Seas, una delle ammiraglie della flotta, era tornata a Miami dopo aver completato un tour di una settimana tra le isole dei Caraibi e il suo viaggio non è stato influenzato dall'epidemia. A bordo della nave da crociera c'erano 6.000 persone.

Con l'avanzata della variante Omicron la compagnia ha deciso di rafforzare i suoi protocolli sull'utilizzo della mascherina. Ora, i passeggeri sono tenuti a indossarla in ogni momento a meno che non stiano mangiando o bevendo oppure nei luoghi all'aperto o all'interno della propria cabina.