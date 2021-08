Sabato 14 Agosto 2021, 11:55

Stop di tre giorni per il centro vaccinale di Fermo. Il punto di somministrazione di viale Trento resterà chiuso da oggi al 16 compreso. L’attività dell’hub, che, in questa fase, viaggia sulle mille dosi al giorno, riprenderà il 17 agosto. E intanto riprende vigore il focolaio Covid del banchetto di nozze.

Test sugli ultimi 1200 casi positivi nelle Marche: il 16% contagiato con la prima dose, uno su 100 con il vaccino completo

Circa 1.300 le persone in lista per quel giorno, a cui si potranno aggiungere i giovani dai dodici ai diciotto anni, che potranno presentarsi senza prenotazione. Gli stessi ai quali, lunedì 16, si apriranno le porte del centro vaccinale di Porto San Giorgio, nella sede della Croce Azzurra, in via Costa.

La giornata

Intanto, chi vorrà, oggi, potrà vaccinarsi a Porto San Giorgio. Stasera tornerà il camper della Protezione civile. Il personale dell’Area vasta 4 sarà in piazza Matteotti dalle 20 alle 23. Saranno eseguite solo prime dosi. Verrà seguito l’ordine di arrivo. Non servirà, perciò, la prenotazione. Basterà presentarsi con la tessera sanitaria. Dopo il passaggio, lo scorso fine settimana, a Porto Sant’Elpidio, con circa 170 dosi somministrate in due giorni, il camper vaccinale continua il suo viaggio lungo la costa fermana. Sabato 21 e domenica 22 tornerà a Porto Sant’Elpidio, sempre in viale della Vittoria. Sabato 28 e domenica 29 sarà a Lido Tre Archi. Restano stabili i contagi nel Fermano, dove ieri i nuovi casi erano 28.

Salgono a 21 i positivi del matrimonio di Altidona del 31 luglio. Ai sette contagiati della prima ora, se ne sono aggiunti 14 che si sono positivizzati durante la quarantena precauzionale. Per il Dipartimento di igiene e sanità pubblica, il focolaio è ormai circoscritto. Scendono a otto i pazienti positivi al Murri, tutti ricoverati in Malattie infettive. Sale, invece, il numero delle persone in quarantena. Ieri erano 516 (+15), ma cala quello dei sintomatici (119, -8).

I Comuni

Fermo è il Comune con più contagiati (91), seguito da Porto Sant’Elpidio (76), Montegranaro (55), Sant’Elpidio a Mare (44), Porto San Giorgio (33), Monte Urano (20), Altidona e Falerone (11). Dei quaranta Comuni del Fermano, solo dieci sono “Covid free”: Monsampietro Morico, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monteleone di Fermo, Moresco, Ortezzano e Smerillo.