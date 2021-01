In Florida si va avanti a feste. Nonostante i 10.000 nuovi casi di Covid negli ultimi 5 giorni, girano immagini e video agghiaccianti: giovani che bevono, stipati nei bar sulla spiaggia di Fort Lauderdale - con pochi di loro che indossano mascherine o osservano le distanze - oltre a video che arrivano da Miami: qui si sono visti diversi gruppi di persone radunarsi sulle spiagge, senza portare le mascherine.

Florida continues to party: Crowds descend on beach bars as the Sunshine State's daily coronavirus cases rise https://t.co/TnBglvTEPp — Daily Mail US (@DailyMail) January 4, 2021

Centinaia di persone sono state viste prendere il sole, divertirsi alle feste in piscina e sulle spiagge durante il fine settimana. Tutto questo nonostante i crescenti timori per il virus. Solo a Miami, migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge per prendere il sole nel fine settimana delle vacanze di Capodanno.

La feste del fine settimana hanno anche spinto la polizia a chiudere tre famosi bar e ristoranti di South Beach per «violazione delle norme anti-Covid». Palace Bar, Cafe Milano e Clevelander, che si trovano tutti su Ocean Drive, hanno dovuto chiudere (solo) 24 ore. Secondo un portavoce del Miami Beach Code Enforcement, i funzionari hanno chiuso i bar e ristoranti per «aver violato le regole nazionale di emergenza».

1 ocak 2010 Fort Lauderdale , Miami, Florida 😎😀✌🎉 pic.twitter.com/KUCeFjxOEj — Sevin (@Sevinth_heaven) January 1, 2021

La pandemia in corso sembrava essere lontana dai ragazzi - e non solo - perché moltissimi in questi giorni hanno ignorato i protocolli di distanziamento sociale. Tutti a bere e ballare, tra locali e marciapiedi sul mare, mentre facevano video e selfie: gli anziani, preoccupati e furiosi, hanno chiamato le forze dell'ordine. Proprio lo scorso weekend, la contea di Miami-Dade ha registrato più di 5.000 nuovi casi di Covid-19, oltre a 51 nuovi decessi a causa del virus.

Miami Beach's Ocean Drive is wall to wall people tonight. Totally packed.

And it's not even New Year's Eve yet. Full @NewsNationNow story: https://t.co/vwiX0jMDtq pic.twitter.com/KPujQDy8UU — Brian Entin (@BrianEntin) December 31, 2020

