Una mamma del Texas, 33 anni, è morta di Covid: tutta la sua famiglia di sette persone, incluso un neonato, aveva contratto il virus il mese scorso. Victoria Gallardo, di Cypress, è morta il 16 marzo, esattamente sei settimane dopo essere risultata positiva al virus per la prima volta, lasciando suo marito Armando ei loro cinque figli piccoli.

La sua morte è stata annunciata su una pagina GoFundMe, creata per aiutare la sua famiglia in lutto. «Victoria ha combattuto questa battaglia fino all'ultimo respiro», si lege. La donna, che non aveva condizioni di salute di base note, è una degli oltre 48.000 texani che sono morti da quando il virus ha iniziato a devastare l'America un anno fa.

Gallardo è risultata positiva al Covid-19 il 2 febbraio, pochi giorni dopo aver dato alla luce la sua bambina Gianna, che ora ha sette settimane. Suo marito Armando ha detto alla ABC che l'intera famiglia aveva preso sul serio il virus, indossando mascherine ovunque, con sua moglie che indossava persino i guanti all'interno della propria casa. Ma la figlia di nove anni della coppia, Amanda, si era «ammalata a scuola».

Ben presto, l'intera famiglia aveva contratto il virus, inclusa la piccola Gianna che all'epoca aveva solo 11 giorni. Armando ha detto che erano preoccupati che il neonato non ce l'avrebbe fatta. Ma Armando e i cinque bambini - Amanda, Liliana di 7 anni, Catalina di 6 anni, Christian di 3 anni e Gianna - sono guariti tutti mentre le condizioni di Victoria peggioravano.

Il virus si è trasformato presto in polmonite e la mamma è finita in terapia intensiva in condizioni critiche. Poi, il coma farmacologico. «Mi si è spezzato il cuore quando il dottore mi ha detto che non poteva fare nulla per salvarla». Armando ha anche pubblicato un video straziante su Facebook il 9 marzo in cui ha supplicato le persone di indossare mascherine.

