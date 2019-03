Sakara e Castrogiovanni insieme per la lotta alla fibrosi cistica a Pomezia: si punta al record di pedalata statica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento per il 30 e 31 marzo in piazza Indipendenza a Pomezia: l’atleta disabile Fabio Sakara tenterà di pedalare 24 ore consecutive in sella a una bici statica per raggiungere un nuovo record mondiale e aiutare la raccolta di fondi a a favore della Onlus nazionale Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.L'evento è stato presentato in mattinata all'hotel Selene con la partecipazione di Martin Castrogiovanni, leggendario pilone della nazionale di rugby che ha autografato in diretta una delle sue maglie azzurre che sarà venduta all'asta il 30 marzo. Fabio Sakara, ex calciatore professionista, è fratello di Alessio, campione dei combattimenti Mma e grande amico e collega in tv di Castrogiovanni: da anni si impegna in prima persona partecipando e allestendo iniziative in sostegno ai disabili e agli ammalati di sindromi neurodegenerative.A fianco di Fabio Sakara, cresciuto a Pomezia, anche Max Lanza, pilota della Nascar Whelen Euro Series. Anche Lanza sarà presente il 30 marzo pedalando al fianco di Sakara su una delle trenta BikeErg in piazza Indipendenza.Hanno garantito il loro sostegno anche Adriano Zuccalà e Miriam Del Vecchio, sindaco e assessore ai Servizi sociali di Pomezia, Flaminia Malvezzi, ricercatrice e rappresentante scientifico Ffc Onlus, Vincenzina Lucidi, rappresentante medico Ffc onlus e Michel Maritato, presidente di Assotutela, i cantautori Carol Maritato ed Emilio Stella.