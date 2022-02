Covid, a Enna cinque morti in un mese nella stessa famiglia: erano tutti senza vaccino

Nessuno di loro era vaccinato. Per questo il Covid ha portato via con sé un'intera famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna: cinque morti in un mese è il tragico bilancio della famiglia Mancuso. Il primo a morire a fine dicembre era stato il padre Michele, ottantenne, poi la madre di 78 anni, un figlio di 50 anni e le due sorelle di 55 e 52 anni. Il padre, prima vittima, è morto a casa dopo l'arrivo del 118, gli altri 4 sono deceduti all'ospedale Umberto I di Enna dove erano giunti, a fine dicembre in gravi condizioni. L'ultima deceduta della famiglia, la 52enne, è morta ieri.

La famiglia No vax sterminata dal Covid

«Una tragedia ha scosso l’intera comunità pietrina. Un’intera famiglia sterminata da questo maledetto virus che, purtroppo, si è accanito su questa famiglia. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Pietraperzia», ha detto Salvuccio Messina, sindaco di Pietraperzia.

Il 23 dicembre primo a morire il capofamiglia Michele Mancuso di 81 anni . A gennaio a distanza di pochi giorni uno dall’altro, la suocera delle due sorelle, Concetta Guarnaccia, di 91 anni deceduta il 17 gennaio – giorno 22 una delle due sorelle, Maria Mancuso di 55 anni, e il fratello Vincenzo Mancuso di 50 anni morto il 25 gennaio. Ieri decedute all’ospedale “Umberto I” di Enna, la seconda sorella, Concetta Mancuso di 51 anni, e la loro madre, Vincenza Fontanella di 78 anni.