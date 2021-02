Ebola, il virus mortale che ha colpito sempre più l'Africa negli ultimi anni, minaccia ancora una volta la Repubblica Democratica del Congo. La morte di una donna questo mese potrebbe segnalare l'inizio della 12esima epidemia di virus nel Paese. Il ministero della Salute ha annunciato domenica che la moglie di un contadino sopravvissuto alla malattia è morta il 3 febbraio, tre giorni dopo aver manifestato i primi sintomi, in un ospedale di Butembo, una città di 700.000 abitanti nella provincia del Nord Kivu.

Ebola, the deadly virus that has increasingly struck Africa in recent years, is once again threatening the Democratic Republic of Congo. The death of a woman this month could signal the start of the 12th outbreak of the virus in the country. https://t.co/pkva7FxJWK

— The New York Times (@nytimes) February 8, 2021