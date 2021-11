Don Raffaele Pettenuzzo morto di Covid, il parroco (non vaccinato) si era già contagiato lo scorso anno

Martedì 2 Novembre 2021, 14:08 - Ultimo aggiornamento: 14:18

Don Raffaele Pettenuzzo è morto all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Il parroco di Paupisi (Benevento), che non si era vaccinato, si è ammalato di Covid per la seconda volta dopo averlo contratto lo scorso quando, nonostante la pandemia, continuava a visitare gli ammalati per portare loro la comunione. Rimase contagiato da un malato oncologico ma superò il virus e guarì. Questa seconda volta però la malattia è stata fatale.

Si tratta della 499esima vittima in Molise si registra la 499esima vittima del covid. Nato a Toscolano Maderno (Brescia), era stato ricoverato alcune settimane fa nel reparto di malattie infettive dell'ospedale molisano, poco dopo si era reso necessario il trasferimento in rianimazione. Il sacerdote, che non era vaccinato, aveva altre patologie. Al Cardarelli, prima dell'aggravarsi delle sue condizioni, era stato curato anche con la terapia degli anticorpi monoclonali.