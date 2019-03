Ha forti mal di pancia, ma i medici minimizzano: ragazza scopre di avere il cancro alle ovaie

Per anni ha sofferto di crampi addominali, ma le era sempre stato detto che era per colpa della sua dieta, poi scopre di avere un cancro alle ovaie. Amanda Kabbabe, oggi 26 anni di Hoboken, nel New Jersey, Stati Uniti, si è fatta visitare da numerosi medici in 9 anni a causa dei forti mal di pancia che aveva, tutti gli specialisti però le hanno sempre ripetuto la stessa cosa: colpa della dieta.

All'età di 24 anni, nel 2017, ha però scoperto che per quei dolori non bisognava mangiare più proteine e meno carboidrati, ma operarsi. Ad Amanda è stato diagnosticato un cancro alle ovaie, la massa era grande come un melone ed è stata necessaria un'operazione d'urgenza. Sono stati anni duri, di cure estenuanti e di paure, ma adesso i medici hanno detto che la malattia è in remissione e la 26enne ha voluto raccontare la sua storia per dare coraggio a chi lotta contro il suo stesso male.

«Con il senno di poi, posso dire che quei sintomi erano chiaramente di un cancro ovarico. Ma essendo molto giovane continuavano a dirmi di non preoccuparmi, che il fatto che mi sentissi gonfia e affaticata dipendeva dalla mia alimentazione e dallo stress a lavoro», ha spiegato Amanda, come riporta anche il Daily Mail, poi è arrivata la diagnosi: «Non so se ero più spaventata o sollevata dopo aver ricevuto questa notizia, ma almeno conoscevo la verità. Per la prima volta nella mia vita dei medici hanno preso sul serio quello che dicevo e non mi hanno mandato via con le solite scuse legate al mio stile di vita».

Dopo l'intervento e tre cicli di chemioterapia, adesso Amanda è in remissione, deve continuare a fare i controlli, ma per adesso il cancro non c'è più e lei spera di tornare alla sua vita di sempre, senza più dolori.

