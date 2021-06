Discoteche, primo evento con il modello green pass a San Marino: «Hanno partecipato 2.700 persone»

Discoteca Covid free a San Marino, ma con il green pass. Già come la scorsa estate, con i locali (più di 600) della Riviera ancora bloccati, si espatria a chilometro zero nell'attigua Repubblica, prima nazione europea Covid Free: così in 2.700 hanno ballato senza mascherina, fino alle prime luci dell'alba, all'Area eventi Shooting club di San Marino, una grande discoteca a cielo aperto che ha sperimentato 'The vibe is on', il primo evento musicale covid-free. Soddisfatti gli organizzatori, il gruppo Musica di Riccione e la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino. «Abbiamo dimostrato - commentano - che è possibile organizzare eventi in perfetta sicurezza e osservando le disposizioni per il contenimento del contagio».

Chi poteva partecipare

A San Marino è stato applicato il modello green pass: l'ingresso era consentito esclusivamente a chi poteva esibire un certificato di avvenuta vaccinazione o della guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso. Alla serata hanno lavorato circa 250 persone tra baristi, facchini, tecnici e Pr e più di 100 steward che hanno presidiato i check point. Gli spettatori sono arrivati da molte parti d'Italia e anche dall'estero: alcuni di loro hanno fatto scalo all'aeroporto 'Marconi' di Bologna direttamente nella giornata di sabato mentre tanti altri hanno soggiornato nelle strutture ricettive di San Marino e della Riviera. In consolle c'era Sven Vath, uno dei dj più noti dell'ambiente, che ha voluto essere al fianco del gruppo Musica per riaccendere i riflettori sul mondo delle discoteche. Insieme a lui Dana Ruh, Massimino Lippoli, Idriss D, Fabrizio Maurizi, Philipp & Cole, Enrico Barbuti.