Diabete, diventa quasi cieco a causa della malattia: «Mangiavo male e non ho fatto prevenzione»

Una vita dedicata al lavoro di gioielliere quella di Elio Tronco, 74 anni, originario di Caserta, ma romano d'azione, che racconta di come il diabete lo ha reso quasi cieco. «A causa del diabete ho perso la vista». Una retinopatia diabetica oggi lo ha reso totalmente cieco da un occhio e gli ha lasciato ul 15% di vista dall'altro.

La vicinanza ai figli e la passione per i gioielli come conforto

Elio fino a due anni fa lavorava nella Capitale: «Vivevo a piazza del Popolo, il peggioramento della vista mi ha obbligato a chiudere la gioielleria e a tornare a Caserta dove posso contare sul sostegno dei miei figli». Lui che amava scrutare i gioielli, ora è costretto a «controllarli con quel poco di luce che ancora esce dall'unico occhio che non ha ancora conosciuto il buio». «A nessuno va negata la vista, ma forse a un gioielliere è la peggiore maledizione che possa capitare» dice. La vicinanza alla famiglia e la passione per il suo lavoro aiutano l'uomo a non darsi per vinto: «Il mio lavoro mi aiuta a non abbattermi.

La malattia mi ha fatto riavvicinare alla mia famiglia e questo, forse, è l'unico grande conforto».

Dieta, solo il 7% degli italiani consuma cinque porzioni di frutta e verdura ogni giorno: maglia nera per il Centro e il Sud Italia

Dal diabete alla cecità: la malattia

Elio, probabilmente malato di diabete per genetica - «La mia mamma e i miei fratelli erano tutti diabetici» racconta di come però sia stato l'unico a perdere quasi completamente la vista «da due anni». Cieco ad un occhio da «un anno e mezzo» riesce ancora a occuparsi di gioielli con quel «15%» che gli resta all'altro: «vedo ombre, ma piano piano so che scompariranno anche loro». Dice di aver scoperto la perdita della vista troppo tardi, quando «non c'era più nulla da fare».

Dopo aver provato in tutti i modi a curarsi - «Ho girato il mondo in cerca di uno specialista che potesse ridarmi la vista. Finora non l'ho trovato» - il supporto da parte di un medico: «Michele Allamprense ha preso a cuore la mia storia e mi ha voluto nella sua associazione Apmo (Associazione pazienti malattie oculari ndr)».

Diabete e cecità: alimentazione sana e prevezione come cura

Il 74enne racconta, con non pochi rimorsi, che avrebbe potuto evitare il peggioramento della malattia: «Avrei dovuto seguire una dieta più equilibrata. Non ho fatto prevenzione. La colpa è tutta mia».

Ma quello di Elio Tronco non è un caso isolato: si tratta di uno dei 460 mila pazienti in Campania a rischio cecità a causa della retinopatia diabetica. Questo perché è la regione italiana con il più alto tasso di prevalenza di diabete di tipo 2. Eppure, solo un paziente su 10, il 92%, esegue controlli regolari alla vista che consentono di limitare i danni oculari legati alla malattia.

Il diabete in generale è una patologia in aumento e la retinopatia diabetica è la più importante e precoce complicanza oculare del diabete mellito ed è ancora oggi nei Paesi industrializzati la principale causa di cecità legale. Per questo l’ospedale Monaldi di Napoli in collaborazione con l’Associazione pazienti malattie oculari (Apmo), per il 5 giugno ha organizzato la campagna di sensibilizzazione e prevenzione per le maculopatie diabetiche “Diabete, teniamolo d’occhio”. Ed Elio sarà lì: «Sarei felice di fare da testimonial. Certe malattie le capisci solo quando ti colpiscono».

La campagna di sensibilizzazione

Il prossimo 5 giugno verranno organizzati controlli gratuiti della vista per i pazienti seguiti dalla diabetologia. Questa attività di sensibilizzazione è fondamentale perché i sintomi della retinopatia diabetica compaiono tardivamente, quando le lesioni sono già avanzate, e ciò limita spesso l’efficacia del trattamento.

I principali fattori di rischio associati alla comparsa più precoce e a un’evoluzione più rapida della retinopatia diabetica sono: la durata del diabete, il cattivo controllo glicemico e l’eventuale ipertensione arteriosa concomitante. La mancanza di sintomi non è indice, però, di assenza di danni alla retina dal momento che la riduzione della vista, di cui si accorge il paziente, compare spesso solo quando viene interessata la regione maculare o altri sintomi a volte sottovalutati come la comparsa di macchie mobili, la vista offuscata, la comparsa di aree scure, l’ipovisione, la difficoltà crescente di vista e la cecità.



Ma la retinopatia diabetica può essere tenuta a bada, prevenendo la cecità, con le nuove metodologie diagnostiche e il sostegno di molecole ad utilizzo intravitreale ed è possibile prevenire la cecità. Per limitarne i danni servono però controlli regolari che consentano una diagnosi tempestiva dei primi segni della malattia e che il diabete sia ben controllato. La diagnosi e la presa in carico precoce sono quindi fondamentali per salvare la vista.

Francesco Calabrò e Ada Maffettone, responsabile della Diabetologia dell'azienda ospedaliera e con il sostegno dell’Apmo, direttore esecutivo Michele Allamprese, apriranno gli ambulatori per una prima giornata di screening per pazienti diabetici che continuerà con un ambulatorio settimanale.