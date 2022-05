Dentista No-vax di Vicenza visitava i pazienti: denunciato, sospeso dall'Ordine, chiuso il suo studio

Un dentista è stato sospeso dall'Ordine dei Medici di Vicenza perché non vaccinato: aveva continuato a lavorare e a ricevere pazienti nel suo ambulatorio. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Vicenza lo ha individuato e denunciato un dentista No-vax e sequestrato, in via preventiva, l'ambulatorio di Breganze (Vicenza) dove praticava il proprio lavoro. L'indagine ha rilevato come nello studio vi fosse un via vai continuo di pazienti, ignari che il medico dentista fosse non vaccinato contro il Covid-19.

I finanzieri hanno così eseguito una perquisizione del locale e hanno sorpreso il medico mentre visitava un paziente, mentre un altro in studio ha confermato di essere stato visitato nel corso del 2022. I militari lo hanno denunciato alla Procura della repubblica di Vicenza il professionista per esercizio abusivo della professione sanitaria, e hanno proceduto al sequestro preventivo d'iniziativa dei locali. Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un Decreto di sequestro preventivo di convalida.