Dentista dà fuoco alla bocca di una bambina di 5 anni: ricoverata in ospedale

I genitori di una bambina di 5 anni hanno affermato che un dentista di Las Vegas ha dato fuoco alla bocca della figlia mentre si sottoponeva a un normale impianto dentale. Come riporta il Las Vegas Review-Journal, la scorsa settimana i genitori hanno intentato una causa presso il tribunale distrettuale statale contro il dentista Deep Karan Dhillon per le ferite subite dalla piccola. Secondo i documenti del tribunale, Dhillon ha usato uno strumento noto come fresa diamantata per lisciare i denti della ragazza mentre era sotto anestesia.

Ma, sempre secondo le ricostruzioni, questa banale procedura avrebbe provocato una scintilla che «ha provocato l'accensione d'una fiamma nella bocca della ragazza, provocando così un incendio» che è durato uno o due secondi. La bimba è stata portata di corsa al centro medico dell'Università, dove è stata ricoverata in ospedale per quattro giorni con ustioni al palato e al labbro inferiore. Nella denuncia si legge che la ragazza ha subito ustioni all'epiglottide, alla gola, alla lingua, alla bocca, alle labbra e «ad altre aree circostanti». Alcune delle lesioni «possono essere permanenti e invalidanti». La famiglia ha chiesto danni per oltre $ 15.000.



Family claims daughter's mouth set on fire at dentist> https://t.co/UukiQ2WTdL pic.twitter.com/2vDE9zBnRy — Medac (@anesthesia_bill) 7 gennaio 2020

