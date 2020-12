Dario Bressanini, il divulgatore scientifico rivela: «Ho un tumore raro, mi ha sconvolto la vita»

Il chimico Dario Bressanini ha un raro tumore all'occhio. Lo ha rivelato lui stesso in un video pubblicato sul suo canale Youtube: «È arrivato il momento di parlarne dopo mesi di silenzi, anche con amici e parenti, e risposte imbarazzate. Un video catartico che mi serve a esorcizzare la paura. In pochi mesi la mia vita è stata letteralmente sconvolta insieme alle mie prospettive». Il divulgatore scientifico, molto seguito sui social, ha proseguito: «Da quando ho scoperto di essere malato non riesco più a pensare ad altro. Vorrei ricominciare a vivere ma prima devo liberarmi di questo fardello».

APPROFONDIMENTI CHIETI Lavora senza protezioni, ex tecnico di radiologia colpito da 4... GRAN BRETAGNA Tumore, padre di due bimbi muore a 27 anni. «Non è stato... LA STORIA Si laurea in medicina per curare la figlia malata dalla nascita, il... L'INTERVISTA Tumore, Giorgio Pietrangeli: «Con il surf ho battuto la...

Dario Bressanini ha spiegato ai suoi follower: «Chi mi segue su Instagram si sarà accorto che non mi facevo più vedere anche nelle dirette. A un certo punto ho iniziato a fare le storie con gli occhiali da sole anche se fuori era nuvoloso. Il motivo è che sono stato operato all'occhio sinistro perché ho un tumore maligno decisamente raro, il melanoma uveale». I suoi video, solitamente dedicati alla chimica in cucina e alle bufale alimentari, lasciano spazio a un serio racconto della malattia: «Un giorno mi sono accorto che vedevo un'ombra nello spazio visivo in alto. Invece di minimizzare sono andato dall'oculista».

«Il mio tumore è radioresistente - ha spiegato Bressanini - resiste alla radioterapia classica e non esistono sostanze chimiche adiuvanti che possono essere utilizzate per una chemioterapia. Colpisce 5 persone su un milione, fino a qualche decennio fa per una cosa del genere asportavano direttamente l'occhio. La dottoressa Angi del reparto di oncologia oculare dell'Istituto dei tmori di Milano quando me l'ha diagnosticato è stata molto chiara. Per noi medici la priorità è salvare la vita del paziente. Poi pensare all'organo e poi alla sua funzionalità». E ha concluso: «Il trattamento migliore che si può fare adesso è di bombardare il tumore con un fascio di protoni. L'ho fatto allo CNAU a Pavia. La terapia è finita, ma dovrò imparare a convivere con l'idea di vivere con un occhio solo»​. Bressanini è molto seguito sui social ed è stato immediatamente sommerso dall'affetto dei suoi follower, letteralmente sconvolti dall'annuncio del loro "amichevole chimico di quartiere".

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA