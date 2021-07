Danilo D'Argenio muore a 22 anni per arresto cardiaco. Famiglia denuncia: «Chiarezza su eventuali legami con vaccino J&J»

Venerdì 9 Luglio 2021, 10:28

È morto a 22 anni Danilo D’Argenio, ragazzo di Grottolella, in provincia di Avellino. Stava festeggiando sabato scorso le nozze dei cugini a Capaccio Paestum, provincia di Salerno, quando all’improvviso si è accasciato al suolo. Arresto cardiaco fulminante. Non è servito a nulla l'arrivo dell’ambulanza dell’Associazione Santa Luisa, in servizio presso il Psaut di Piazza Santini, e dell’unità rianimativa della Croce Gialla di Agropoli. Il malore l'ha stroncato subito.

Danilo D'Argenio, la denuncia dei genitori

Il legale della famiglia del giovane avellinese ha depositato un esposto-denuncia in Procura. Due sono gli aspetti su cui i familiari vogliono fare chiarezza. Il primo è per verificare se ci siano state eventualmente responsabilità o ritardi nelle operazioni di primo soccorso nella struttura alberghiera che ospitava il matrimonio, dove il 22enne si è sentito male ed è morto. Il secondo, invece, mira a chiarire se ci siano eventuali connessioni del malore con la somministrazione del vaccino monodose Johnson&Johnson a cui si era sottoposto Danilo lo scorso 10 giugno.

Le reazioni degli amici

Danilo D'Argenio si era appena laureato all'Università di Ferrara. Una folla silenziosa e commossa ha salutato per l’ultima volta presso la chiesa di Valle il giovane avellinese di 22 anni morto per un infarto. «Ragazzo solare, dolce e profondamente legato alla sua famiglia – un commento che si legge su Facebook –, Danilo era anche un appassionato dello sport irpino. Trovare le parole in questo contesto è impossibile. Non resta che pregare per lui, per i genitori Elena e Elio e per tutti quelli che lo ameranno per sempre». Intanto gli amici lanciano una petizione per acquistare un defibrillatore da mettere a disposizione dei ragazzi nei luoghi della movida.