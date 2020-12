Covid, Usa: donna sconfigge il virus a 107 anni dopo esser sopravvissuta alla spagnola

La signora Tillie Dybing, del Minnesota, ha sconfitto il coronavirus a 107 anni. Lo hanno annunciato i responsabili della casa di riposo Ecumen Detroit Lakes, dove la donna vive dal 2015, secondo quanto riporta l'emittente 'Karè, affiliata alla 'Cnn'. Non è la prima pandemia a cui la signora Dybing sopravvive

APPROFONDIMENTI LOTTA AL VIRUS Covid Frosinone, l'annuncio: «Il piano per il vaccino... LO STUDIO Vaccino, una persona su 4 rischia di non averlo sino al 2022.... COVID Vaccino, D'Incà: «Prime dosi a Dicembre, partiremo...

Nata nel 1913, aveva quasi cinque anni quando la sua famiglia fu colpita dall'influenza spagnola nella loro fattoria nel Nord Dakota. «I miei si sono ammalati ed erano a letto. Sono corsa da loro ma mio padre ha detto, "Non puoi trovare un altro posto dove scappare"?», ha raccontato Dybing, che di recente è tornata a vivere nel suo appartamento nella casa di riposo.

This 107-year-old Minnesota woman survived Covid-19. It isn't the first pandemic she has lived through.

Born in 1913, Tillie Dybing was almost 5 years old when the 1918 flu pandemic hit her family farm in North Dakota, she said. https://t.co/90wwXzXiay

— CNN (@CNN) December 16, 2020