​Covid, positivo per 250 giorni: morto a Genova. ​«Caso record per la letteratura scientifica»

Un tragico caso record per la letteratura scientifica nell'ambito del Covid. Un paziente immunodepresso è risultato positivo al Covid continuativamente per 250 giorni (cioè oltre otto mesi) all'ospedale San Martino di Genova prima di morire. Lo ha spiegato il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico Matteo Bassetti stasera a Genova. «È un caso record per la letteratura scientifica internazionale, che ci dimostra la forza del virus, purtroppo alla fine il paziente positivo molto a lungo è anche deceduto», ha spiegato.

