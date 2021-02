Covid Napoli: morto sovrintendente penitenziario Adriano Cirella. Aveva 57 anni, lascia 2 figli

È morto per complicanze insorte a causa del Covid-19 Adriano Cirella, un sovrintendente della Polizia Penitenziaria prossimo alla pensione, in servizio nel carcere di Poggioreale, Napoli . Lo rende noto Luigi Castaldo, il vice segretario del sindacato della Polizia Penitenziaria Osapp. «Adriano Cirella - continua Castaldo - aveva 57 anni, lascia la moglie e due figli. A breve sarebbe stato messo in quiescenza ma il virus se l'è portato via dopo un'estenuante battaglia che lo ha portato a subire anche una tracheotomia. Era conosciutissimo in quanto - ricorda il sindacalista, suo collega - ogni mattina era lui ad aprire il portone d'ingresso del carcere ai colleghi. Per il Corpo è un grave lutto per la perdita di un altro suo servitore».

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Covid Frosinone, la Questura piange il sovrintendente della Digos... LA STORIA Covid Umbria, carabinieri in lutto: morto il brigadiere capo Fiorenzo... IL LUTTO Padova, morto il sindaco di Carmignano Alessandro Bolis: aveva 43... LA SCOMPARSA Morto Mauro Bellugi, l'ex calciatore dell'Inter aveva subito...

Covid Frosinone, la Questura piange il sovrintendente della Digos Alessandro Lombardi: aveva 58 anni

Castaldo ricorda che l'attenzione sul virus «deve rimanere alta, tanti sono stati gli sforzi messi in campo, ma nonostante ciò il rischio c'è sempre». «Auspichiamo - conclude Castaldo - una vaccinazione tempestiva per le forze dell'ordine, ogni giorno in prima linea». «Un altro servitore dello Stato, apprezzatissimo dai colleghi stessi e con trent'anni di esperienza nel lavoro - commenta Aldo Di Giacomo, dell'SPP - ha perso la vita. Ad oggi sono otto i poliziotti penitenziari che hanno perso la vita colpiti dal covid-19 e due nelle ultime due settimane in Campania ricordando il collega Antonio Maiello del carcere di Carinola. Ci stringiamo alla sofferenza della famiglia».

Napoli, coronavirus: rivolta nel carcere di Poggioreale per la sospensione dei colloqui

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA