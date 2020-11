Covid, muore bambina di 5 anni: poche ore prima era stata dimessa dall'ospedale

STATI UNITI - Una bambina di 5 anni è morta di Covid appena 15 ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale. La piccola Tagan White, di Amarillo, Texas, si è ammalata una settimana fa. La famiglia ha notato che era diventata letargica, poi qualche giorno dopo ha iniziato a vomitare, così la mamma ha deciso di portarla in ospedale.

Secondo quanto riporta il Mirror proprio in ospedale è stato scoperto che aveva il coronavirus. I genitori hanno spiegato di non aver mai sospettato potesse essere positiva perché non aveva mai avuto alcun sintomo del covid come tosse o mal di gola. Dopo la visita però il medico ha spiegato ai genitori che la bambina avrebbe potuto continuare la degenza a casa, e ha dimesso la piccola.

Il tragico ritorno a casa

Tornata a casa la mamma ha messo a letto la figlia, ma quando si è svegliata, intorno alle 3 di notte, per vedere come stava si è accorta che non respirava e non rispondeva agli stimoli. Immediatamente ha chiamato i soccorsi, ma la bambina è morta poche ore dopo. La donna si è quindi sfogata con un post su Instagram in cui ha salutato per sempre la sua bambina e ha lanciato accuse nei confronti dei medici che secondo lei non sono stati in grado di valutare la gravità del caso. «Non vogliamo che nessun genitore senta cosa ... Non possiamo nemmeno dirvi quello che stiamo provando in questo momento».

