Covid a Caserta, morto il maresciallo dei carabinieri: aveva 49 anni, lascia moglie e figlia

Un'altra perdita, un'altra giovane vittima del Covid. E' morto all'ospedale Cotugno di Napoli, per complicazioni legate al virus, il maresciallo dei carabinieri Baldassarre Nero, 49 anni, comandante della stazione dell'Arma a Macerata Campania (Caserta). Nero era stato prima ricoverato al Melorio di Santa Maria Capua Vetere, poi il 25 marzo scorso, in seguito al peggioramento delle condizioni, in particolare per una polmonite interstiziale provocata dal Covid-19, era stato trasferito al nosocomio partenopeo.

Nero, una vita nel Casertano tra le stazioni di Grazzanise, dove fece numerose indagini contro il clan dei Casalesi, e poi negli ultimi anni a Macerata Campania, lascia la moglie e la figlia.

Il Lgt Baldassarre Nero era un punto di riferimento per tutta la Stazione di Macerata Campana (CE), che guidava con... Pubblicato da Carabinieri su Lunedì 29 marzo 2021

«E' una bruttissima notizia - commenta il sindaco di Macerata Campania Stefano Antonio Cioffi - il maresciallo Nero era con noi da tanti anni, faceva parte della comunità. L'ho sentito prima che fosse portato al Cotugno, quando ancora era ricoverato al reparto Covid del Melorio di Santa Maria Capua Vetere; mi mandò la foto con il casco per respirare, poi la situazione è peggiorata e lo hanno portato in rianimazione al Cotugno. Da quel momento mi sono messaggiato con la figlia, che mi diceva che stava migliorando, poi ha avuto una crisi ed è morto. Questo Covid non vuole andarsene, e ha non solo colpito i carabinieri, ma anche tanti concittadini; sono almeno dieci quelli che stanno in ospedale. E stamattina fuori ad uno studio medico c'erano tante persone in attesa. La gente deve stare attenta, adotterò altre misure» conclude Cioffi.

Tanto dolore anche al Comando provinciale dell'Arma, a Caserta. «Era un gran lavoratore - dice un collega - e tutti, sia noi compagni di lavoro che i cittadini, lo volevamo bene e stimavamo».

